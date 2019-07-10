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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Синхронистки Ромашина и Колесниченко в новой программе для ЧМ предстанут в образе пауков

Турнир синхронисток на мировом первенстве в Южной Корее пройдет с 13 по 20 июля
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко к чемпионату мира по водным видам спорта в Кванджу подготовили новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков. Об этом ТАСС сообщила тренер дуэта Татьяна Данченко.

Синхронистки на чемпионате мира в Южной Корее с 13 по 20 июля разыграют десять комплектов наград, два - в дуэтах (в технической и произвольной программах).

"Успели подготовить новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков, - сказала Данченко. - Музыку нам написал Михаил Экимян, за что мы ему говорим огромное спасибо".

"Конечно, перед Олимпиадой это предварительный вариант, мы еще будем ее совершенствовать, но сейчас, к чемпионату мира, она готова. Им должно хватить сил, чтобы воплотить в жизнь сложность и образы", - добавила она.

Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Ромашина в этом сезоне возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением ребенка. Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в группе, 13-кратной чемпионкой мира.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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