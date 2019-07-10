РПЛ поддержала идею о создании юношеского турнира по футболу среди стран ЕАЭС в Киргизии

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) положительно отнеслось к идее Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) о создании юношеского турнира среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на территории Киргизии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФФКР Дастанбек Конокбаев.

6 июля пресс-служба РПЛ опубликовала новость о том, что состоялась встреча руководства РПЛ с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении. На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.

"Мы, киргизская сторона, предложили учредить турнир юношеских команд среди стран ЕАЭС, может быть, с добавлением одной-трех стран, - сказал Конокбаев. - Мы хотим это сделать, например, на уровне сборных, либо на уровне победителей национальных чемпионатов. Мы хотим, чтобы дети играли, РПЛ не стала отказываться от помощи, поддержала эту идею. Может быть, можно было бы сделать вариант с проведением одного турнира, но на разных территориях, чтобы дети путешествовали между нашими странами".

На территории России ежегодно проходит международный турнир среди юношеских команда памяти советского футболиста и функционера Валентина Гранаткина. Белоруссия каждый год проводит турнир "Кубок открытия" среди сборных до 17 лет.

Главная тема обсуждения - легионеры

Конокбаев сообщил, что киргизская сторона выступила инициатором встречи в офисе РПЛ, главной темой обсуждения стала ситуация с легионерами в российском чемпионате. "Согласно договору ЕАЭС, рабочая сила стран-участниц может свободно передвигаться по территориям этих стран. Только вот если говорить про футбол, то граждане Белоруссии не является легионерами, остальные являются. РПЛ поняла и поддерживала нас, но желание и позиция РПЛ - это одно, а закон - другое. В законе все четко прописано по этому поводу, поэтому даже если вдруг исполнительный комитет РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС) примет решение в пользу нас, то закон помешает этому осуществиться", - заявил вице-президент ФФКР.

"РПЛ посмотрела статистику за последние годы, два футболиста из Кыргызстана играли в чемпионате России за последние несколько лет, поэтому мы не угроза для вас, - пошутил Конокбаев. - РПЛ не боится наплыва легионеров, потому что у вас появляются только качественные футболиста из евразийских стран, мы же тоже думаем, что российские футболисты не будут массово ездить к нам, потому что у нас нет таких денег для их содержания".

Исполком РФС 26 июня утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. Среди стран ЕАЭС только белорусские футболисты не входят в число иностранных футболистов.

"Резюмировали - надо чаще встречаться. Мы позже решим, когда будет встреча, я думаю, что уже в другом городе и в начале осени", - заключил вице-президент ФФКР.