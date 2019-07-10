Олимпийская чемпионка 1988 года Огиенко номинирована в Зал славы волейбола

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1988 года Валентина Огиенко претендует на включение в международный Зал славы волейбола, который находится в городе Холиок (США, штат Массачусетс). Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Торжественные мероприятия пройдут с 7 по 9 ноября этого года в Холиоке.

54-летняя Огиенко является серебряным призером Олимпийских игр 1992 года, чемпионкой мира (1990) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (1994, 1998), серебряным (1989) и двукратным бронзовым призером Кубка мира (1985, 1991), четырехкратной чемпионкой Европы (1985, 1989, 1991, 1993), двукратным серебряным (1983, 1987) и бронзовым (1995) призером чемпионатов Европы. Она признавалась лучшей волейболисткой мира (1989) и лучшей блокирующей чемпионата мира 1986 года.

Она выступала за клуб Свердловской области "Уралочка", в составе которого становилась трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986), пятикратной чемпионкой СССР (1986-1990), двукратной чемпионкой России (1996, 1999), трехкратным обладателем Кубка СССР (1986, 1987, 1989), двукратным серебряным (1984, 1985) и бронзовым (1983) призером чемпионатов СССР, а также серебряным призером чемпионата России (1992).

Огиенко является заслуженным тренером России. В настоящее время она является генеральным директором клуба "Уралочка".