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Летние олимпийские виды спорта

IAAF отказала легкоатлету Бездольному в получении нейтрального статуса

Спортсмен является победителем первенства России среди юниоров

ТАСС, 10 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отказать российскому метателю копья Борису Бездольному в получении нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В общей сложности право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году получили 118 российских легкоатлетов. 58 заявок россиян были отклонены, еще одна была отозвана.

22-летний Бездольный является победителем первенства России среди юниоров (не старше 23 лет).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

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