Глава НОК Ирана заявил, что бойкот израильтян на международных соревнованиях продолжится

ТАСС, 10 июля. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Ирана Сейед Реза Салехи Амири заявил, что спортсмены страны продолжат бойкотировать соревнования с участием израильтян, несмотря на обещание соблюдать Олимпийскую хартию, которая запрещает любые формы дискриминации. Его слова приводит портал Inside the Games.

Ранее НОК Ирана пообещал "полностью уважать Олимпийскую хартию и ее принцип недискриминации" в письме Международной федерации дзюдо и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

"Воздержание от участия в соревнованиях с израильскими спортсменами является проблемой мусульманского мира, и спортсмены из 20 стран воздерживаются от этого, - сказал Амири. - Мы действуем в соответствии с политическим курсом Ирана, и по этой причине мы не принимаем участие в тех турнирах, где соревнуются израильтяне".

Последний случай бойкота произошел во время международного турнира "Большой шлем" по дзюдо в Париже в феврале, когда чемпион мира в весовой категории до 81 кг иранец Саид Моллаи отказался выходить на схватку против израильтянина Саги Муки. Спортсмены могут встретиться на чемпионате мира в Токио в августе.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо и Иран достигли соглашения о прекращении бойкота.

По информации источника, Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на НОК Ирана, если бойкот Израиля продолжится.