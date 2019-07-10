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Летние олимпийские виды спорта

Глава НОК Ирана заявил, что бойкот израильтян на международных соревнованиях продолжится

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо и Иран договорились о прекращении бойкота

ТАСС, 10 июля. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Ирана Сейед Реза Салехи Амири заявил, что спортсмены страны продолжат бойкотировать соревнования с участием израильтян, несмотря на обещание соблюдать Олимпийскую хартию, которая запрещает любые формы дискриминации. Его слова приводит портал Inside the Games.

Ранее НОК Ирана пообещал "полностью уважать Олимпийскую хартию и ее принцип недискриминации" в письме Международной федерации дзюдо и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

"Воздержание от участия в соревнованиях с израильскими спортсменами является проблемой мусульманского мира, и спортсмены из 20 стран воздерживаются от этого, - сказал Амири. - Мы действуем в соответствии с политическим курсом Ирана, и по этой причине мы не принимаем участие в тех турнирах, где соревнуются израильтяне".

Последний случай бойкота произошел во время международного турнира "Большой шлем" по дзюдо в Париже в феврале, когда чемпион мира в весовой категории до 81 кг иранец Саид Моллаи отказался выходить на схватку против израильтянина Саги Муки. Спортсмены могут встретиться на чемпионате мира в Токио в августе.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо и Иран достигли соглашения о прекращении бойкота.

По информации источника, Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на НОК Ирана, если бойкот Израиля продолжится.

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ИранИзраильЛетние олимпийские виды спорта
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