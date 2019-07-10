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Футбол в Германии

СМИ: "Бавария" намерена приобрести футболиста Манджукича

Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года

ТАСС, 10 июля. Немецкий футбольный клуб "Бавария" рассматривает возможность покупки хорватского нападающего итальянского "Ювентуса" Марио Манджукича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sportbild.

Издание отмечает, что 33-летний форвард рассматривается в качестве альтернативы 30-летнему поляку Роберту Левандовскому.

Контракт Манджукича с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года. Немецкий портал Transfermarkt оценивает нападающего в €18 млн.

В сезоне-2018/19 за "Ювентус" Манджукич провел 33 игры, забив десять мячей и отдав семь результативных передач.

Хорват уже выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год. За это время он сыграл за клуб 54 матча и забил 33 мяча, дважды становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Ранее Манджукич выступал за испанский "Атлетико", немецкий "Вольфсбург", хорватские "Динамо", "Загреб" и "Марсонию". На его счету 89 матчей и 33 гола за сборную Хорватии. В составе национальной команды форвард стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

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