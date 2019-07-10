Руководство "Крыльев Советов" поставило задачу попасть в десятку по итогам чемпионата РПЛ

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" поставило перед командой задачу по итогам сезона-2019/20 занять место не ниже десятого в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

"Задача перед клубом ставится - войти в десятку по итогам сезона, - сказал Фетисов. - То, что мы переживали в конце этого сезона, конечно, не должно повториться. Мы должны показывать уверенную игру".

"Крылья Советов" сохранили место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в стыковых матчах клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород".

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА 14 июля.