Бюджет ФК "Крылья Советов" на новый сезон составит около 1,6 млрд рублей

САМАРА, 10 июля. ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Крылья Советов" на новый сезон значительно не изменится по сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата России, тогда он был равен 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

"Долги по зарплате мы погасили, остается еще небольшая задолженность по премиальным - в июле с погашением зарплаты мы практически все закроем, - сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС. - Если говорить по бюджету, то он будет примерно такой же, как был в прошлом году. Тогда бюджет был 1,6 млрд рублей".

"Мы больше внимания сейчас уделяем все-таки коммерческой составляющей, и результат этой работы есть, может, не столь впечатляющий как хотелось бы, но на сегодняшний момент эти результаты есть, - добавил он. - Кроме того, мы активно работаем с теми долгами, которые были сделаны в предшествующие периоды. Сейчас не могу открыть все, чтобы не спугнуть договоренности, которые есть. Дмитрий Игоревич (Азаров, губернатор Самарской области - прим. ТАСС) лично занимается многими вопросами, чтобы долговое ярмо, которое у нас было, мы наконец сняли с клуба".

"Хочу сказать, что с большой долей вероятности мы успеха достигнем", - резюмировал председатель совета директоров "Крыльев Советов".

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на "Самара-Арене", начало встречи - 16:30 мск.