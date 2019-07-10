Легкоатлет из Адыгеи планирует установить рекорд мира в забеге на четверо суток без сна

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко планирует установить мировой рекорд, пробежав четверо суток без сна. Об этом спортсмен сообщил в среду ТАСС.

"Планирую совершить забег на 96 часов без сна, никто ранее не преодолевал такого расстояния. При успешном финале, а я в себя верю, отмечу результат в Международном агентстве регистрации рекордов "Интеррекорд". Свой забег посвящаю всем, кто отчаялся и ищет мотивации", - сказал Диденко.

В апреле этого года легкоатлет совершил трехсуточный забег без сна, планируя побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал за 80 часов без сна 560 километров. Превзойти результат американца Диденко тогда не удалось: марафон он завершил с результатом 480 км, посчитав его разминкой для новых свершений. Все последние месяцы он усиленно тренировался.

Старт четырехдневному марафону без сна будет дан 18 июля в 9 часов мск. Легкоатлет будет бегать по парку станицы Гиагинской, откуда он родом, каждый час делая 10-минутный перерыв на массаж и перекус. Марафон будет фиксироваться на видеокамеры и журналистами портала российскийспорт.рф, после чего материалы будут переданы в Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд". Процесс забега будет транслироваться на странице спортсмена в Instagram и на портале российскийспорт.рф, уточнил собеседник агентства.

Диденко профессионально занимается легкой атлетикой порядка 16 лет, является победителем международных и всероссийских соревнований, более трех лет готовился к установлению рекордов. В 2016 году он пробежал марафон с дистанцией в 200 км за сутки. Год спустя финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по триатлону Ironman: за 12 часов участники проплыли 4 км, проехали 180 км на велосипеде и пробежали классическую марафонскую дистанцию в 42,2 км.