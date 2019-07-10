Ветоха переизбран главой Крымского футбольного союза

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/, Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха переизбран на новый срок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КФС в среду.

В июле 2015 года Ветоха был избран президентом Крымского футбольного союза, 47-летний функционер является депутатом Государственного совета Крыма.

"10 июля 2019 года в Симферополе состоялось очередное общее собрание членов Крымского футбольного союза. По итогам общего собрания Юрий Ветоха был переизбран на должность президента КФС на ближайшие 4 года", - говорится в сообщении.

Главной своей задачей Ветоха ставит участие крымских футбольных команд и игроков в европейских и мировых турнирах. "Нашей главной задачей является интеграция в мировой футбол, потому что не первый год идут разговоры о том, чтобы крымчане имели право выступать в большой футбольной семье, пока мы варимся в собственном соку уже пять лет", - сообщил он в комментарии ТАСС.

Ветоха напомнил, что встреча делегаций Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) и КФС возможна в августе-сентябре этого года, место встречи пока не определено.

КФС имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".