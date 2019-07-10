Футболист "Крыльев Советов" Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб команды

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Белорусский нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко завершает карьеру и войдет в штаб главного тренера команды Миодрага Божовича. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.

"Сергей Корниленко - это мой друг и товарищ, и я, наверное, как все самарские болельщики, отношусь к нему с глубочайшим уважением, - сказал Фетисов. - Это человек, который на протяжении длительного времени очень многое делал для клуба. Он получил тяжелейшую травму в игре, действуя, как всегда, самоотверженно. У любого спортсмена приходит тот грустный момент, когда надо найти для себя, как дальше действовать".

"Мы поговорили с ним, с Божовичем. Я думаю, он войдет в тренерский штаб нашей команды. Считаю, что это большое приобретение", - добавил председатель совета директоров самарского клуба.

"Важно и наше уважение к этому великому спортсмену. Это человек, пользующийся авторитетом у ребят в команде. Ему интересно с таким тренером как Божович, поэтому Сергей остается с нами, но уже в новом качестве. Безусловно, полезном для нашей команды", - заключил Фетисов.

Нападающий выступал за "Крылья Советов" с 2011 по 2019 год. За это время он принял участие в 205 матчах, забив при этом 56 мячей, что является лучшим показателем в российской истории клуба. По числу игр в составе самарцев 36-летний Корниленко находится на четвертом месте в российской истории - больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231).

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. "Крылья Советов" в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на "Самара-Арене", начало встречи - 16:30 мск.