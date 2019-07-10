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Формула-1

Контракт на проведение британского этапа "Формулы-1" продлен до 2024 года

Гран-при Великобритании на автодроме в Сильверстоуне впервые прошел в 1950 году
Гран-при Великобритании AP Photo/Luca Bruno
Описание
Гран-при Великобритании
© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 10 июля. Британский этап автогонок "Формула-1" на автотрассе в Сильверстоуне будет проводиться минимум до 2024 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба гоночной серии.

Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне представителями "Формулы-1", Клуба британских автогонщиков и трассы в Сильверстоуне.

"Мы действительно рады подтвердить, что Гран-при Великобритании останется в календаре чемпионата мира "Формулы-1" по крайней мере в течение следующих пяти лет на трассе Сильверстоун", - заявил исполнительный директор и генеральный промоутер автогонок американец Чейз Кэри.

Состязания должны сохранить, по его словам, свои исторические места. "Сильверстоун и Великобритания являются колыбелью этого вида спорта, его отправной точкой с 1950 года", - отметил он.

"Сегодня "Формула-1" стала поистине глобальным спортом на пяти континентах, и за него болеют более 500 млн фанатов по всему миру, - сказал Кэри. - Наша цель - увеличить их число, развивая автогонки в новых странах, сохраняя при этом свои корни: Сильверстоун и Гран-при Великобритании".

Британский этап чемпионата пройдет 12-14 июля.

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