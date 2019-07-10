Минспорт РФ будет отслеживать результаты участников Международных детских игр в Уфе

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России будет следить за результатами участников Международных летних детских игр для выявления одаренных юных спортсменов. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Косилов на церемонии открытия Игр в Уфе.

"Министерство спорта Российской Федерации будет тщательно отслеживать результаты выступления спортсменов на данных соревнованиях, потому что в формате этих соревнований появляются звездочки, которые впоследствии вырастают в мегазвезд международного уровня", - сказал он.

Церемония открытия Игр прошла на универсальной спортивной арене "Уфа-Арена", организаторы подготовили программу в национальном башкирском стиле, перед гостями мероприятия выступили танцевальные коллективы и музыканты республики. Участников соревнований кроме официальных лиц также приветствовал член экипажа международной космической станции Алексей Овчинников, запись его обращения была продемонстрирована на экране арены. "Космос и спорт - то, что неизменно объединяет людей всего мира. Достижения в этих областях признаются достижениями всего человечества и становятся предметом гордости для всех нас", - отметил космонавт, пожелав участникам успехов.

В программе 53-х Международных детских игр соревнования по футболу, легкой атлетике, плаванию, фехтованию, пляжному волейболу, баскетболу, дзюдо, греко-римской борьбе и скалолазанию. Состязания проходят на стадионе "Нефтяник", в центре спортивной подготовки Башкирии, парках "Кашкадан" и "Ватан" и средней школе №32.

Международные детские игры проходят с 1968 года, первоначально они организовывались в Европе. В 1994 году Игры приняла Канада, соревнования также проходили на Тайване, в США, Таиланде, Бахрейне и других странах. Уфа стала первой российской площадкой Международных летних детских игр, сюда съехались более 1,5 тыс. спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, генеральным спонсором 53-х игр выступает ПАО "Газпром". В 2013 году столица Башкирии также принимала VI зимние Международные детские игры, тогда в соревнованиях приняло участие около 800 детей.