Корниленко будет играющим тренером ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко станет играющим тренером команды. Об этом журналистам в среду рассказал главный тренер клуба Миодраг Божович.

"Корниленко будет играющим тренером, он будет тренироваться и работать с игроками. Он очень опытный, человек, который очень долго здесь играл. Когда он присоединится к команде? Этого я пока не могу сказать, он сейчас восстанавливается", - сказал Божович.

Белорусский нападающий перешел в "Крылья Советов" в 2011 году. Он сыграл в составе команды в 205 матчах, забив 56 мячей, что является лучшим показателем в российской истории клуба. По числу игр в составе самарцев Корниленко находится на четвертом месте в российской истории - больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231).

Сезон-2019/20 чемпионата России стартует 12 июля. В первом туре "Крылья Советов" дома примут ЦСКА. Встреча пройдет на "Самара-Арене", начало игры - 16:30 мск.