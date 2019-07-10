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Летние олимпийские виды спорта

Сборные шести стран помогают российским фехтовальщикам готовиться к ЧМ

Фехтовальщики сборной России готовятся к чемпионату мира в Будапеште вместе с командами Чили, Египта, Турции, Сербии, Японии и Узбекистана
главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фехтовальщики сборной России готовятся к чемпионату мира в Будапеште в условиях, максимально приближенных к соревнованиям, совместно с командами Чили, Египта, Турции, Сербии, Японии и Узбекистана. Об этом ТАСС рассказал в среду главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 15 по 24 июля. В настоящее время команда рапиристов проводит заключительный сбор в подмосковном Новогорске, остальные команды - на базе "Озеро Круглое".

"Тренировочный процесс идет полным ходом в условиях, максимально приближенных к соревновательным, - рассказал Мамедов. - В спарринге у команд недостатка нет, поскольку с ними работают некоторые зарубежные сборные. Так, например, с рапиристами в Новогорске тренируются фехтовальщики Египта, Турции, Сербии, Чили, Узбекистана. У шпажистов - команды Египта и Японии".

На чемпионат мира команда будет вылетать группами в зависимости от стартового дня. Так, например, первыми на турнир 13 июля отправятся шпажистки и саблисты, которые начнут выступать с 15 июля.

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