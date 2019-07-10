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Массовый спорт

Колобков встретился с президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана

По словам министра спорта России, Россия и Узбекистан имеют долгую историю взаимовыгодного сотрудничества
Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Рустамом Шаабдурахмоновым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества стран в области физической культуры и спорта и возможность проведения совместных мероприятий по подготовке к Олимпийским играм 2020 года. Сообщается, что во встрече также приняли участие директор Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при НОК Узбекистана Абдушукур Садиков, ответственные сотрудники Минспорта России, а также начальник Управления Федерального медико-биологического агентства России.

"Россия и Узбекистан имеют давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества, и мы готовы и дальше следовать этому курсу. Минспорт РФ совместно с Олимпийским комитетом России рассмотрел направленный узбекистанской стороной проект Плана действий на 2019 год по реализации Меморандума между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области физической культуры и спорта и готов выйти на его подписание в ближайшее время. Данный проект Плана предусматривает углубление сотрудничества в области спортивной науки, обмена информацией и документацией в сфере физической культуры и спорта, проведение совместных спортивных и других мероприятий, а также активизацию сотрудничества между национальными олимпийскими комитетами", - сказал Колобков.

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