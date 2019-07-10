Назван состав женской сборной России по регби-7 на отборочный турнир к ОИ-2020

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин огласил состав на европейский отборочный турнир к Олимпиаде в Токио. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации регби России.

Всего в заявку вошло 12 спортсменок. Полный состав выглядит следующим образом: Анна Гаврилюк, Яна Данилова, Марина Кукина, Марина Мясникова, Дарья Норицина, Кристина Середина (все - "РГУТИС-Подмосковье"), Снежанна Кулькова, Алена Михальцова (обе - "Енисей-СТМ"), Анна Баранчук, Дарья Лушина (обе - "Кубань"), Байзат Хамидова ("Красный Яр"), Дарья Шестакова (без клуба).

Сборная России сыграет в группе B против команд Англии, Германии и Швеции. Россиянки вылетят на турнир 11 июля.

Отборочный турнир с участием 12 сборных пройдет с 13 по 14 июля в Казани. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.