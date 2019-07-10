Пловец Марков завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянин Даниил Марков стал третьим в заплыве на 50 м вольным стилем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
Россиянин показал время 22,39 секунды. Победил в соревнованиях британец Дэвид Камберлидж (21,97), второе место у японца Косуке Мацуи (22,26).
Россия занимает пятое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 27 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-14-17), на втором - США (17-13-10), на третьем - Китай (16-6-0).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|21
|14
|17
|52
|2
|США
|17
|13
|10
|40
|3
|Китай
|16
|6
|0
|22
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|11
|19
|27
|57
|6
|Италия
|10
|9
|15
|34
|7
|ЮАР
|6
|3
|1
|10
|8
|Тайвань
|5
|10
|5
|20
|9
|Мексика
|4
|6
|4
|14
|10
|Иран
|4
|2
|6
|12