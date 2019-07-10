Пловец Марков завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Россиянин Даниил Марков стал третьим в заплыве на 50 м вольным стилем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал время 22,39 секунды. Победил в соревнованиях британец Дэвид Камберлидж (21,97), второе место у японца Косуке Мацуи (22,26).

Россия занимает пятое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 27 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-14-17), на втором - США (17-13-10), на третьем - Китай (16-6-0).