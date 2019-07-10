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Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Марков завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на Универсиаде

Победил британец Дэвид Камберлидж

ТАСС, 10 июля. Россиянин Даниил Марков стал третьим в заплыве на 50 м вольным стилем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал время 22,39 секунды. Победил в соревнованиях британец Дэвид Камберлидж (21,97), второе место у японца Косуке Мацуи (22,26).

Россия занимает пятое место в общем медальном зачете (11 золотых, 19 серебряных, 27 бронзовых медалей). На первом месте расположилась Япония (21-14-17), на втором - США (17-13-10), на третьем - Китай (16-6-0).

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония21141752
2США17131040
3Китай166022
4Южная Корея12101335
5Россия11192757
6Италия1091534
7ЮАР63110
8Тайвань510520
9Мексика46414
10Иран42612
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