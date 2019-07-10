ФХР подтвердила назначение Кудашова на пост главного тренера сборной России

ТАСС, 10 июля. Алексей Кудашов назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник ТАСС сообщил, что 47-летний Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею. Кудашов сменил на этой должности Илью Воробьева. Сообщается, что в тренерском штабе продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов. В заявлении отмечается, что нынешний тренерский штаб отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

ФХР также поблагодарила за работу Воробьева и пожелала ему успехов в дальнейшей работе.

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а 1 июня того же года он был утвержден в должности. На чемпионате мира 2019 года в Словакии российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го он был главным тренером ярославского "Локомотива". В настоящее время Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Он стал 14-м главным тренером в истории российской сборной.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.