"Динамо" подписало контракт с бывшим футболистом "Краснодара" Каборе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил контракт с полузащитником Шарлем Каборе. Об этом на встрече руководства клуба с болельщиками сообщил спортивный директор "Динамо" Роман Орещук.

"Я понимаю, что все ждут нападающего, мы ведем работу, и я обещаю, что в команде появится топовый форвард, - сказал Орещук. - Но сейчас рад сообщить, что буквально 30 минут назад мы подписали контракт с еще одним новичком - Шарлем Каборе".

Каборе ранее выступал в чемпионате России за "Краснодар" и краснодарскую "Кубань". За сборную Буркина-Фасо он сыграл в 92 встречах, забив четыре мяча. Также 31-летний полузащитник является чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции в составе "Марселя", за который выступал с 2008 по 2013 год.