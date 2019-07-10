Воробьев поблагодарил ФХР за возможность тренировать сборную России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев благодарен Федерации хоккея России (ФХР) за возможность тренировать национальную команду. Об этом Воробьев заявил ТАСС.

Воробьева на посту главного тренера сменил Алексей Кудашов.

"Работать главным тренером сборной - это огромная честь, интересный и полезный опыт. Спасибо ФХР за такую возможность, благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной. Знаю, что все работали честно, а находиться в таком профессиональном коллективе большая удача для любого тренера. Отдельно поблагодарю болельщиков, мы постоянно ощущали их поддержку", - сказал Воробьев.