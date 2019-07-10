Хохлов: ФК "Динамо" ведет поиски хорошего нападающего

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" продолжает активные поиски нападающего высокого уровня. Об этом на встрече руководства, игроков и персонала с болельщиками сообщил главный тренер команды Дмитрий Хохлов.

В текущее межсезонье команду покинул нападающий Евгений Луценко, перешедший в тульский "Арсенал". Другой форвард Евгений Марков был отдан в аренду казанскому "Рубину" на один год. Ранее "Динамо" подписало контракт с нападающим Рамилем Шейдаевым, который провел минувший сезон в составе "Крыльев Советов".

"Мы действительно озадачены поиском хорошего нападающего, который будет радовать вас голами не один год", - сказал Хохлов.

"Я понимаю, что все ждут нападающего, мы ведем работу и я обещаю, что в команде появится топовый форвард", - отметил спортивный директор "Динамо" Роман Орещук.

По итогам прошлого чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре предстоящего национального первенства бело-голубые 12 июля на выезде встретятся с тульским "Арсеналом".