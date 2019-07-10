Кудашов приложит все усилия, чтобы оправдать доверие на посту тренера сборной РФ по хоккею

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Об этом заявил Кудашов, чьи слова для ТАСС предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник ТАСС сообщил, что 47-летний Кудашов станет новым главным тренером сборной России. Он сменил на этой должности Илью Воробьева. В тренерском штабе продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

"Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство ФХР за эту возможность", - заявил Кудашов.

"У нас в штабе сохраняется преемственность, мы продолжим выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Конечно, будем поддерживать связь с Ильей Воробьевым, мы - коллеги, и не использовать возможность получить его совет или второе мнение было бы неправильно. Задачи сборной России всем известны - развивать игроков, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы", - добавил он.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го он был главным тренером ярославского "Локомотива". В настоящее время Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.