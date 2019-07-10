Немецкий футболист Баду перешел из "Вольфсбурга" в "Спартак"

ТАСС, 10 июля. Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.

Детали соглашения с 22-летним футболистом не сообщаются.

Баду является воспитанником немецкой команды "Вольфсбург", в последнее время выступал за вторую команду немецкого клуба, в составе которой провел 57 матчей, забил три гола и отдал 14 голевых передач.

Полузащитник привлекался в юношеские и молодежные сборные Германии, на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет провел три матча, в которых забил один гол.