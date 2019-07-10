ФК "Женесс" сыграл вничью с "Тоболом" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 10 июля. Люксембургский футбольный клуб "Женесс" сыграл вничью с казахстанской командой "Тобол" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Ответный матч пройдет 18 июля. Победитель противостояния встретится во втором квалификационном раунде с португальской "Виторией".

Во вторник были сыграны три встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Шотландский "Рейнджерс" в гостях разгромил гибралтарский "Сент-Джозефс" (4:0), хорватский "Хайдук" на выезде победил мальтийскую "Гзиру" (2:0), а болгарский ЦСКА обыграл черногорский "Титоград" (4:0).

Остальные встречи пройдут в четверг, в том числе матч молдавской "Сперанцы" и азербайджанского "Нефтчи". Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Ответные матчи пройдут 16-18 июля.