Быков: Кудашову нужно многое доказать на посту главного тренера сборной России по хоккею

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Алексею Кудашову предстоит многое доказывать в должности главного тренера сборной России по хоккею, как молодому специалисту. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

В среду пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) официально объявила о назначении на пост главного тренера сборной России Алексея Кудашова.

"Молодым специалистам, которые проходят на смену прошлым, необходимо многое доказывать, - сказал Быков. - Одно дело работать ассистентом, а другое - главным тренером, это разные вещи. Важно знать, по каким причинам, почему и в связи с чем было принято это решение, чтобы давать какие-то комментарии".

"Я надеюсь, что Алексей справится с этой ролью, которая на него возложена. Я как гражданин России всегда буду поддерживать нашу сборную. Я всегда говорил, что работу в клубе и сборной можно совмещать, главное, правильно распределить организацию труда", - добавил Быков.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный хоккейный клуб "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го он был главным тренером ярославского "Локомотива". В настоящее время Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Он стал 14-м главным тренером в истории российской сборной.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.