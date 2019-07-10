Футболист Баду перешел в "Спартак" за символическую компенсацию

"Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом". Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку. Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе "Спартака" в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, Баду добавит команде ротации на флангах", - сказал Цорн.

Баду является воспитанником немецкой команды "Вольфсбург", в последнее время выступал за вторую команду немецкого клуба, в составе которой провел 57 матчей, забил три гола и отдал 14 результативных передач.

Полузащитник привлекался в юношеские и молодежные сборные Германии, на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет провел три матча, в которых забил один гол.