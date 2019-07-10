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Третьяк: ФХР будет поддерживать контакт с бывшим тренером сборной Воробьевым

В среду было объявлено о назначении на пост главного тренера сборной России Алексея Кудашова
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит поддерживать связь с бывшим главным тренером национальной сборной Ильей Воробьевым. Об этом ТАСС сказал в среду президент ФХР Владислав Третьяк.

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В среду пресс-служба ФХР официально объявила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России. Воробьев покинул штаб команды.

"По итогам чемпионата мира мы сделали выводы, - сказал Третьяк. - Штаб остался практически тот же, потому что все сделано в интересах подготовки. У Воробьева опыт большой, мы все равно с ним будем поддерживать контакт".

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, 1 июня был утвержден в должности. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали.

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