Третьяк: ФХР будет поддерживать контакт с бывшим тренером сборной Воробьевым

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит поддерживать связь с бывшим главным тренером национальной сборной Ильей Воробьевым. Об этом ТАСС сказал в среду президент ФХР Владислав Третьяк.

В среду пресс-служба ФХР официально объявила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России. Воробьев покинул штаб команды.

"По итогам чемпионата мира мы сделали выводы, - сказал Третьяк. - Штаб остался практически тот же, потому что все сделано в интересах подготовки. У Воробьева опыт большой, мы все равно с ним будем поддерживать контакт".

Воробьев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, 1 июня был утвержден в должности. На чемпионате мира - 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали.