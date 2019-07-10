Крикунов: Кудашову пойдет на пользу совмещение работы в СКА и сборной России по хоккею

В среду пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) официально объявила о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России, а руководство СКА - на должность главного тренера клуба. Илья Воробьев покинул тренерский штаб сборной России и СКА.

"Наверное, не устраивали результаты сборной и клуба, поэтому произошли эти изменения, - сказал Крикунов. - Мне нравилась работа Кудашова в Ярославле, у него была хорошая команда, он подтягивал молодых ребят и работал хорошо. Понятно, что такого опыта у него нет, но опыт придет. Флаг ему в руки, и вперед".

"Я думаю, что совмещать работу в сборной и клубе даже хорошо, есть проблема только в тот год, когда проходит Олимпиада, тогда просто тренеру не хватает времени на все. В олимпийский год можно как-то уходить или давать каких-то помощников. А вот чемпионат мира проходит после нашего чемпионата, ты уже отработал в клубе и можешь тренировать сборную. Тем более СКА - это одна из базовых команд для нашей сборной, поэтому для него не будет проблем работать", - добавил Крикунов.

Кудашов с сентября 2013 года по апрель 2015-го возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Кудашов стал 14-м главным тренером в истории российской сборной.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.