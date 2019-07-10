Второй этап Гран-при FIDE 2019 года стартует в Риге

ТАСС, 11 июля. Этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который станет вторым в 2019 году, стартует в четверг в Риге (Латвия). Серия соревнований является отбором к турниру претендентов - 2020.

Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл соотечественника Александра Грищука. Непомнящий возглавляет турнирную таблицу Гран-при FIDE, набрав 9 очков. Далее следуют Грищук (7), поляк Радослав Войташек (5), американец Хикару Накамура (3), россияне Даниил Дубов (2) и Петр Свидлер (2), китаец Вэй И (2) и американец Уэсли Со (1).

Всего в серии сыграет 21 шахматист. Каждый из них выступит на трех этапах Гран-при.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены по итогам всего Гран-при.

Сильнейший состав участников

О новом формате серии Гран-при FIDE было объявлено в январе 2019 года. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов. Победитель будет иметь возможность встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, которым является норвежец Магнус Карлсен.

Компания World Chess (организатор Гран-при FIDE) отмечает, что состав участников турнира 2019 года станет сильнейшим в истории. Из 16 гроссмейстеров, собравшихся в Риге, Россию представят Грищук, Сергей Карякин, Свидлер, Дубов и Никита Витюгов. Рижский этап Гран-при FIDE пропускают Непомнящий и Дмитрий Яковенко.

Из зарубежных шахматистов выделяются азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, голландец Аниш Гири, армянин Левон Аронян, американцы Накамура и Со. В четверг пройдет церемония открытия турнира, а соревновательная часть продлится с 12 по 24 июля и будет сыграна по олимпийской системе. Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников не наберет нужные для победы 1,5 очка. Местом проведения Гран-при станет здание Латвийской национальной библиотеки, матчи будут начинаться в 15:00 мск.

Гран-при FIDE впервые состоялся в сезоне-2008/09, с 2013 года он проводится один раз в два года. Нынешний турнир - третий в истории. Он состоит из четырех этапов, которые проводятся в Москве (16-29 мая), Риге (11-25 июля), Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).