Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Каллен завершил профессиональную карьеру

ТАСС, 11 июля. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Мэтт Каллен завершил карьеру игрока после 21 года выступлений в лиге. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Время было эмоциональным, но я понимал, что этот момент настает, - сказал 42-летний Каллен. - Почувствовал настоящее умиротворение, когда все закончилось. Мне казалось правильным завершить карьеру в "Питтсбурге", этот клуб много дал мне. Я безумно счастлив, что вернулся и провел последний год здесь, этот период не променяю ни на что".

Форвард являлся самым возрастным игроком лиги в прошлом сезоне. Всего он провел 1516 матчей и занимает по этому показателю 19-е место в истории НХЛ. Каллен трижды выигрывал Кубок Стэнли, выступая за "Каролину" (2006) и "Питтсбург" (2016, 2017).

"Кубки и воспоминания навсегда останутся со мной. Когда я думаю о тех временах, больше всего мне вспоминается то, как мои дети проводили время с ребятами. Для меня это было самой крутой вещью. Пожалуй, эти воспоминания являются для меня самыми драгоценными, знаю, что мальчики запомнят это навсегда", - отметил хоккеист.

Каллен был выбран "Анахаймом" во втором раунде драфта-1996 под 35-м номером. Он набрал 731 (266+465) очко в регулярных чемпионатах, играя за "Анахайм", "Флориду", "Каролину", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву", "Миннесоту", "Нэшвилл" и "Питтсбург". В 132 встречах плей-офф Каллен записал на свой счет 58 (19+39) очков.