Еврокубковые амбиции. Футбольный клуб "Динамо" встретился с болельщиками

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Болельщики московского "Динамо" в среду встретились с игроками и руководством клуба, которые ответили на все вопросы своих поклонников и заявили о намерении побороться за место в еврокубках по итогам предстоящего сезона чемпионата России по футболу. Мероприятие прошло на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.

Болельщики команды на протяжении десяти лет ждали возвращение любимого клуба на историческое место - стадион в Петровском парке. Старая арена "Динамо" была снесена после окончания чемпионата России 2008 года, когда бело-голубые в последний раз завоевали медали первенства. Та команда, капитаном которой был нынешний главный тренер Дмитрий Хохлов, стала бронзовым призером турнира. Из игроков в составе остался только вратарь и капитан Антон Шунин, подписавший в межсезонье новый контракт с клубом.

Трофеев поклонники "Динамо" ждут еще больше. Последний титул команда выиграла в 1995 году, завоевав Кубок России под руководством Константина Бескова. Бело-голубые не радуют своих болельщиков хорошими результатами, а по итогам сезона-2015/16 впервые в своей истории покинули высший дивизион. На возвращение в премьер-лигу ушел один сезон, но на протяжении двух последующих чемпионатов "Динамо" до последних туров решало задачу сохранения прописки в элите.

Новые амбиции

По ходу завершившегося сезона в "Динамо" в очередной раз сменилось руководство. Председателем совета директоров клуба стал вице-президент банка ВТБ (владельца контрольного пакета акций клуба) Юрий Соловьев. На должность генерального директора был назначен Юрий Белкин, а спортивным директором стал Роман Орещук, который занимал эту должность в сезоне-2016/17 и помог собрать команду, уверенно выигравшую первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По ходу первого круга того чемпионата контракт с Орещуком был расторгнут по непонятным причинам.

По неофициальным данным, банк ВТБ выделил на трансферы порядка €40 млн евро. Однако новое руководство, по словам Соловьева, намерено выстраивать команду планомерно и не собирается тратить все средства сразу, чтобы избежать наказания за нарушение финансового Fair Play. Динамовцы уже сталкивались с такой проблемой, когда по итогам сезона-2014/15 команда была отстранена от участия в международных турнирах. Соловьев также обозначил и задачу на предстоящий сезон - клуб постарается побороться за попадание в еврокубки.

"Мы будем строить команду, улучшать условия для футболистов, возможно, это займет несколько трансферных окон. В предстоящем сезоне попытаемся побороться за еврозону. В 2023 году будет столетие клуба, к этому времени мы хотим вернуть команду в лидеры российского футбола", - отметил Соловьев.

В летнее трансферное окно "Динамо" старается укрепляться в основном свободными агентами. Команду усилили защитники Сергей Паршивлюк, выступавший за "Ростов", Иван Ордец, предыдущим клубом которого был украинский "Шахтер", и нападающий Рамиль Шейдаев, проведший сезон за самарские "Крылья Советов". Прямо на встрече с болельщиками Орещук объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Краснодара" Шарлем Каборе.

Самым дорогим трансфером бело-голубых на данный момент стала покупка поляка Себастьяна Шиманьского, по данным портала Transfermarkt, "Динамо" заплатило варшавской "Легии" за 20-летнего атакующего полузащитника молодежной сборной Польши €5,5 млн. Также у "Ахмата" был приобретен крайний защитник Заурбек Плиев, а из "Рубина" за €0,5 млн перешел Игорь Калинин. Удалось руководству "Динамо" подписать новое соглашение до 2022 года с воспитанником клуба Романом Евгеньевым, который по итогам голосования болельщиков "Динамо" удостоился приза в номинации "Надежда". Орещук заявил, что трансферная кампания клуба еще не закончена, до 1 сентября состав команды пополнят два или три футболиста, одним из которых будет нападающий.

"На сегодняшний день у нас переподписаны 13 игроков, а это только половина состава. Мы заплатили за все менее €10 млн. Меньше миллиона ушло на агентские, столько же вышли подъемные. Около пяти миллионов стоили трансферы, мне кажется, что эти показатели являются одними из лучших в стране", - сказал Соловьев.

ВТБ не планирует бросать "Динамо"

Треть вопросов от поклонников в адрес руководства касались стадиона. Кто-то предлагал ввести именные кресла для болельщиков с большим стажем, другие говорили о необходимости создания клубного музея на территории комплекса, а третьи упрекали в отсутствии крыши над полем и системы обогрева для зрителей.

"Конечно, музей будет. Для нас честь снова стать хозяином клуба, наша задача - вернуть его величие. Но мы всего два месяца назад начали работу. Поэтому разработка концепции займет некоторое время, однако музей обязательно будет", отметил Соловьев.

Больше всего болельщиков "Динамо" волнует вопрос судьбы стадиона, когда ВТБ вдруг прекратит сотрудничество с клубом. Арена и команда полностью принадлежат группе ВТБ, как и УК (Управляющая компания) "Динамо".

"Развод ВТБ и "Динамо" не планируется. Мы только поженились, у нас медовый месяц. Планы серьезные, вы сами видите, что мы хотим больше вкладывать в клуб", - заверил председатель совета директоров.

Интересовались болельщики и развитием динамовской молодежной академии. "Развитие детско-юношеского футбола для нас является абсолютным приоритетом. Нашли место, где можно построить новую академию "Динамо", она будет находиться в центре столицы. Кроме этого, планируем открыть сеть филиалов по стране", - сообщил Соловьев.

Доброжелательная атмосфера и анекдот от Хохлова

Нынешняя встреча болельщиков с руководством и командой прошла в дружеской обстановке и была одной из самых информативных за последнее десятилетие. В отличие от аналогичного прошлогоднего мероприятия, на которое руководство не пришло, на сей раз поклонники получили ответы на интересующие их вопросы из первых уст. Не было и привычных гневных речей в адрес футболистов и руководства, на сей раз не появилось для них поводов, ведь в межсезонье из "Динамо" впервые за долгое время в стан конкурентов и принципиальных соперников не перешел ни один футболист. Небольшим гулом и свистом некоторые болельщики встретили только Паршивлюка, который с 2007 по 2016 год выступал за столичный "Спартак", является его воспитанником и был капитаном команды.

Но своим ответом на просьбу одного из болельщиков поцеловать динамовскую эмблему Паршивлюк заставил аплодировать всю собравшуюся аудиторию, которая насчитывала порядка 1500 человек. "Да, я являюсь воспитанником "Спартака", был капитаном клуба, это моя история, ее не отнять. Но сейчас я в "Динамо", здесь хотели меня видеть, счастлив находиться в команде. Уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы, поэтому буду прикладывать все усилия", - сказал Паршивлюк.

Остальных новичков команды поклонники наградили овациями. Самые большие надежды возлагаются на Шиманьского. Один из давних болельщиков бело-голубых подарил поляку динамовский шарф. Несмотря на 12-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона, болельщики "Динамо" остались довольны стилем игры, который пытается ставить команде Хохлов.

Главный тренер согласился с мнением пришедших о том, что в прошлом сезоне футболистам не хватило реализации голевых моментов и пообещал исправить ситуацию в предстоящем чемпионате путем ежедневной работы. Хохлов менять рисунок игры не планирует и считает "Динамо" должно играть в атакующий футбол, который нравится болельщикам. На вопрос о низком качестве и проценте контроля владения мячом главный тренер ответил анекдотом.

"Мужчина сидел в баре, разговаривал с девушкой на протяжении двух часов, пытался ее очаровать. А потом пришел другой и за две минуты ее увел. Также и во владении мячом, оно не всегда дает результат. Если мы не можем переиграть соперника по качеству, то надо переиграть тактически", - сказал Хохлов.

Перспективы

Болельщики "Динамо" уже привыкли к тому, что обещания и красивые слова руководителей зачастую расходятся с делом. Так было при прежних первых лицах клуба. Каждый, кто приходил в команду, обещал борьбу за трофеи и участие в еврокубках. Нельзя не согласиться со словами Соловьева, который считает, что коллектив надо строить поступательно, но первые результаты работы нового руководства будут видны уже по окончании, а может даже и по ходу предстоящего сезона.

Динамовцы ожидают его с большим нетерпением и новыми надеждами. В случае очередного провала, невыполнения задач и обещаний поклонники бело-голубых, которых становится все меньше и меньше, могут вновь быстро разгневаться. Попасть в еврокубки в предстоящем сезоне "Динамо" будет крайне трудно. Для гарантированного участия в них нужно занять место не ниже пятого по итогам чемпионата России или выиграть Кубок России.

На данный момент пять команд, занявших эти строчки в предыдущем сезоне ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак"), выглядят ощутимо сильней динамовцев по всем позициям. Попасть в квалификацию Лиги Европы можно и с шестого места, если обладателем Кубка России станет команда из первой пятерки. Побороться за эту строчку шансы у "Динамо" есть, для этого предстоит выиграть конкуренцию у очень крепких "Ростова", "Ахмата", "Арсенала" и "Рубина". Однако борьбы за выживание динамовцы допустить не имеют права.

Первый матч в предстоящем чемпионате страны бело-голубые проведут уже в пятницу на выезде с тульским "Арсеналом". Прошлый сезон эти команды также начинали игрой между собой в Туле, встреча завершилась со счетом 0:0 и запомнилась удалением полузащитника "Динамо" Абдула Теттеха на седьмой минуте. Один из болельщиков на встрече в шутку поинтересовался у ганского футболиста о том, на какой минуте он планирует получить красную карточку в этот раз. Вопрос рассмешил не только самого Теттеха, но и всех игроков команды, полузащитник в ответ был краток и сказал, что в предстоящей игре постарается отметиться голом, а не заработать удаление.

Мероприятие завершилось автограф-сессией игроков и награждением болельщиков, которые посетили все без исключения матчи "Динамо" в прошлом сезоне, их оказалось 27. Первый домашний матч динамовцы проведут 21 июля с казанским "Рубином". По словам генерального директора Юрия Белкина, перед игрой ожидается официальное открытие стадиона, грандиозное шоу и приезд некоторых бывших футболистов "Динамо", среди которых будут Леандро Фернандеса и Кевина Кураньи.