РФС на следующей неделе вынесет вердикт по ситуации с задержанием фанатов "Локомотива"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе примет решение по ситуации с задержанием болельщиков московского "Локомотива" перед финальным матчем Олимп - Кубка России в Самаре. Об этом ТАСС заявил глава комитета Владимир Маркин.

Финал Кубка России проходил 22 мая на "Самара-Арене". Перед игрой полиция задержала около полусотни болельщиков столичного клуба в одном из баров, о чем сообщили на странице фанатов "Локомотива" в Twitter.

"Один из членов нашего комитета был на матче, он подробно рассказал, что там было. Так как среди членов комитета есть представители МВД, они были готовы сразу принять решение, - сказал Маркин. - Мы должны не только применять меры против болельщиков и фанатов при нарушении норм безопасности, но и также защищать их. Поэтому до следующей недели МВД дано время уточнить, что там было на самом деле со слов фанатов и со слов представителей власти, тогда уже будем принимать решение на заседании комитета, что будем делать с виновными в том инциденте".

В финале Кубка России "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 1:0 и стал восьмикратным обладателем трофея.