РПЛ подведет промежуточные итоги сотрудничества с "Матч ТВ" в 2020 году

Действующий контракт был заключен в 2018 году, он истечет по завершении сезона-2021/22

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и основной вещатель матчей чемпионата России по футболу телеканал "Матч ТВ" подведут промежуточные итоги сотрудничества в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин. Действующий контракт между РПЛ и "Матч ТВ" был заключен в 2018 году. Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года, оно истечет по завершении сезона-2021/22. "РПЛ очень сильно уступает [другим лигам] в коммерции, в доходах, - сказал Прядкин. - Многие владельцы клубов меня критиковали, но они реалисты и понимают, в каком пространстве мы существуем. Мы уступаем в плане рекламы и ее стоимости на телевидении, конкуренции между платными и бесплатными спутниковыми подписками".

"Когда мы разделили наши пакеты (трансляций матчей чемпионата России - прим. ТАСС) и хотели провести тендер, конкуренция у нас была только в digital-сегменте, то есть в интернете, - продолжил президент РПЛ. - Но нам был необходим открытый канал, поэтому, когда на нас вышел "Матч ТВ", мы пошли с ними. Они давали такие условия - или отдаете нам все, или ничего". "Сейчас появляется конкуренция и в телевидении, очень активную роль играет "Ростелеком" - почти во всех домашних хозяйствах присутствуют ростелекомовские сети, начали развиваться частные компании такие, как ОККО (интернет-сервис, который с сезона-2019/20 будет транслировать матчи чемпионата Англии)", - отметил президент РПЛ. РПЛ вправе требовать от "Матч ТВ" около 1 млн подписчиков Прядкин подтвердил, что на данный момент РПЛ по стоимости телевизионных контрактов уступает не только пятерке ведущих европейских чемпионатов - Испании, Англии, Германии, Италии и Франции, но и другим лигам, чьи страны в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уступают России. Во вторник на пресс-конференции в ТАСС он отметил, что средний годовой доход премьер-лиги составляет $50 млн( €44,3 млн).