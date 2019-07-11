Саблист Якименко надеется на чемпионате мира помочь сборной России в отборе на Игры-2020

21 мая Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт и намерении выступить на Играх в Токио. Саблист в качестве спарринг-партнера выезжал с основной сборной на чемпионат Европы в Дюссельдорфе, а 1 июля был включен в состав сборной на предстоящий чемпионат мира. В настоящее время Якименко проходит подготовку со сборной на базе "Озеро Круглое". Сбор завершится 12 июля, чемпионат мира пройдет с 15 по 23 июля.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко рассчитывает оказаться полезным сборной России на чемпионате мира в Будапеште, где у команды саблистов будет шанс напрямую отобраться на Олимпиаду в Токио. Об этом 35-летний Якименко рассказал ТАСС.

"После чемпионата Европы мы никуда не выезжали, разве что на два дня съездили в гольф-клуб, где с удовольствием потренировались - своего рода тим-билдинг. Мы делаем упор на командные соревнования, поскольку прекрасно понимаем - хороший командный результат позволит нам выступить на Играх в Токио, - сказал Якименко. - Нам надо биться за медали, это наш план-минимум, который хорошо осознают все ребята. Мы все немного переживаем и нервничаем, но нам очень нужен результат".

Якименко не скрывает, что и сам он, несмотря на большой соревновательный опыт, волнуется перед первым стартом после долгого перерыва. "Артисты, пять лет подряд играющие в одном и том же спектакле, перед выходом на сцену волнуются как в первый раз, то же самое и у меня в душе - с трепетом жду выхода на дорожку, - сказал спортсмен. - У меня было не так много времени на подготовку - месяц с небольшим, но за это время я немало успел. Если получится выступить в составе команды, готов сделать максимум, что от меня зависит".

"Наша команда - Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко - хорошо готова и способна показывать самые высокие результаты. Не расстроюсь, если они справятся и сами. Но если я выйду фехтовать, значит им понадобилась моя помощь", - подчеркнул саблист.

Спортсмен, нацеленный на участие в отборе к предстоящей Олимпиаде 2020 года, был включен в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства (WADA). "Я очень благодарен WADA за понимание ситуации, ведь я выходил из пула тестирования в связи с тем, что вплотную занимался вопросами семьи и рождения детей. Сегодня я - отец двух замечательных дочерей. После моего решения о возвращении в большой спорт в WADA пошли мне навстречу, и на сегодняшний день я был протестирован уже дважды", - сообщил Якименко.