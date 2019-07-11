Продажа билетов на московский этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в августе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Старт продаж билетов на московский этап серии Гран-при по фигурному катанию намечен на вторую половину августа, билеты на традиционные контрольные прокаты сборной России можно будет купить уже в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Московский этап - пятый по счету в серии Гран-при, соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" с 15 по 17 ноября. Участниками российского этапа, в частности, станут серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александр Трусова, японец Сёма Уно, россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

"Накануне мы встречались в "Мегаспорте" с руководством Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий (ДСЗМ) Москомспорта Александром Смирновым и директором "Мегаспорта" Михаилом Москалевым. Сейчас проходят все согласования в соответствии со стандартными процедурами. Все идет по плану, старт продаж билетов намечен на вторую половину августа", - сообщил Коган.

"Мы уже не в первый раз проводим этот турнир в нашей стране, и я уверен, что с опытной командой ДСЗМ и "Мегаспорта" предстоящий турнир, как и предыдущие, пройдет на самом высоком уровне, - подчеркнул Коган. - Что касается контрольных прокатов сборной России, которые традиционно проходят в начале сентября, то билеты поступят в продажу уже в ближайшие дни".

Традиционные предсезонные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию сезона-2019/20 пройдут на Малой спортивной арене "Лужники" 7-8 сентября.