РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева с "Краснодаром" не раньше ноября

В октябре 2018 года Мамаев, а также на тот момент нападающий "Зенита" Александр Кокорин (контракт футболиста с клубом истек в конце сезона-2018/19 - прим. ТАСС), его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев. Таким образом, если защита 30-летнего Мамаева не будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, он выйдет на свободу 8 ноября.

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между "Краснодаром" и полузащитником Павлом Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты Виктор Березов.

Приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого вступил в силу 13 июня, когда была отклонена их апелляция. 4 июля трое из них, за исключением детского тренера, были этапированы в исправительную колонию номер 4 в Белгородской области.

"Мы пока не будем рассматривать это дело, - сказал Березов, сообщив, что палата РФС удовлетворила ходатайство "Краснодара", выступавшего за то, чтобы Мамаев лично принял участие в заседании. - Заседание пройдет после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно".

"Ближе к этой дате (выхода Мамаева на свободу - прим. ТАСС) станет понятно, когда состоится заседание", - добавил он.

Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до конца 2019 года.