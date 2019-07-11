Ланге: женский чемпионат России по баскетболу нуждается в жестком лимите на легионеров

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женскому чемпионату России необходим жесткий лимит на легионеров, чтобы российские баскетболистки прогрессировали и сборная страны добивалась успехов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер женской сборной России Олаф Ланге.

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

"Если мы говорим об интересах сборной, то жесткий лимит на легионеров просто необходим. Если нам все равно на развитие сборной, то можно ничего не делать, оставлять все как есть, - сказал Ланге. - Но единственный способ позволить игрокам российской сборной прогрессировать - лимитировать иностранных игроков в национальном первенстве".

"Посмотрите на Раису Мусину, сколько минут она проводила в среднем на площадке за свой клуб (19 минут - прим. ТАСС). Это хорошо для российского баскетбола? Я не знаю. Но я не хочу уходить в политику", - добавил тренер.

Женская сборная России трижды выигрывала чемпионат Европы. Последний успех был в 2011 году. С тех пор женская сборная России ни разу не завоевывала медали континентального первенства.