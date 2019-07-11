Более 500 боксеров выступят на чемпионате мира среди женщин в Улан-Удэ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 500 атлетов планируют выступить на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов.

"На сегодняшний день подписано соглашение с Международной ассоциацией бокса о проведении чемпионата мира, - заявил министр. - Подготовлено и подписано распоряжение о проведении чемпионата, создана и работает дирекция турнира. Проведен большой объем работы по организации чемпионата: разработан и утвержден логотип, брендбук и символ турнира, разработано наполнение сувенирных пакетов, в ближайшее время будет запущен сайт, на котором можно узнать всю информацию о чемпионате. В августе появится возможность приобрести билеты на турнир".

"Мы ожидаем прибытия более 500 атлетов и официальных лиц из 70 стран мира. Чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ будет организован и проведен на высочайшем уровне, оставив у участников и зрителей только приятные эмоции", - добавил собеседник агентства.

Турнир пройдет с 15 по 24 ноября.