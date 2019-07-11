Воспитанник ФК "Спартак" Прошляков перешел в "Ростов"

ТАСС, 11 июля. Футбольный клуб "Ростов" подписал соглашение с нападающим Данилой Прошляковым. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ростовской команды.

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Прошляков является воспитанником "Спартака". В прошедшем сезоне он провел 22 матча в молодежном первенстве России, забив 19 голов и отдав три голевые передачи, а также сыграл семь встреч во втором по силе дивизионе чемпионатов России за "Спартак-2", в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2017/18 Прошляков провел четыре встречи в юношеской Лиге чемпионов и забил один мяч. В составе сборной России для игроков не старше 19 лет Прошляков провел восемь встреч и забил один мяч.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги "Ростов" финишировал на девятом месте.