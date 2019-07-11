Ланге: выступление на чемпионате Европы улучшило психологию баскетболисток сборной России

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

"Будущее сборной России в любом случае яркое. И вспышки мы наблюдаем уже сегодня, - сказал Ланге. - Сборная провела отличные игры уже непосредственно на Евробаскете - с командами Белоруссии и Италии. Мы попали в очень сложную группу и на старте турнира проиграли соперникам, которые на сегодняшний день сильнее нас, но и с бельгийками, и с сербской командой мы почти весь матч играли на равных".

"По ходу турнира мы видели, как меняется сборная России, и главное улучшение - в психологии. Индивидуальные и командные действия требуют, безусловно, работы и значительного улучшения. Но, скажем так, ментальная составляющая сборной изменилась значительно", - добавил главный тренер сборной.