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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Ланге: выступление на чемпионате Европы улучшило психологию баскетболисток сборной России

На Евробаскете сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление на чемпионате Европы улучшило психологию баскетболисток сборной России, команду ждет яркое будущее. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер женской национальной сборной Олаф Ланге.

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На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

"Будущее сборной России в любом случае яркое. И вспышки мы наблюдаем уже сегодня, - сказал Ланге. - Сборная провела отличные игры уже непосредственно на Евробаскете - с командами Белоруссии и Италии. Мы попали в очень сложную группу и на старте турнира проиграли соперникам, которые на сегодняшний день сильнее нас, но и с бельгийками, и с сербской командой мы почти весь матч играли на равных".

"По ходу турнира мы видели, как меняется сборная России, и главное улучшение - в психологии. Индивидуальные и командные действия требуют, безусловно, работы и значительного улучшения. Но, скажем так, ментальная составляющая сборной изменилась значительно", - добавил главный тренер сборной.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
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