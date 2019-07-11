ФК "Ростов" заключил новое соглашение об аренде "Ростов-Арены" до конца текущего года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" подписал новый контракт об аренде "Ростов-Арены" для проведения домашних матчей предстоящего сезона, он действует до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил директор стадиона Евгений Травенко.

Матчи прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" также проводил на "Ростов-Арене". В первом матче нового сезона "Ростов" примет "Оренбург", игра состоится 13 июля.

"Ростов" имеет соглашение об аренде стадиона до 31 декабря 2019 года, о подробностях сделки вам лучше узнать в клубе", - сказал Травенко.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием клуба.

"Ростов-Арена" в 2018 году приняла пять матчей чемпионата мира, стадион вмещает 45 тыс. человек.