"Салават Юлаев" проведет вынесенный матч чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" в Швейцарии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" проведет вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Швейцарии. Об этом на официальной презентации календаря КХЛ в четверг сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Встреча состоится 23 декабря в Давосе. "КХЛ продолжит практику проведения выставочных матчей. В рамках проекта KHL World Games "Салават Юлаев" сыграет с "Ак Барсом" в Швейцарии. Эта игра будет домашней для "Салавата Юлаева", - сказал Кобылянский.

Также пройдут вынесенные игры в Таллине, где финский "Йокерит" примет череповецкую "Северсталь" 10-11 января, 17 и 20 сентября "Барыс" из Нур-Султана примет московский "Спартак" и челябинский "Трактор" в Алма-Ате. Шесть игр пройдут в китайском Шэньчжене - пекинский "Куньлунь" сыграет с "Салаватом Юлаевым" (3-4 сентября), "Барысом" (8-9 сентября) и "Трактором" (14-15 сентября).

В сезоне-2018/19 впервые в рамках регулярного чемпионата были проведены вынесенные матчи в европейских городах и странах, где нет команд КХЛ. ЦСКА и СКА встретились со "Слованом" и рижским "Динамо" в Вене и Цюрихе в рамках проекта KHL World Games. "Йокерит" сыграл две домашние встречи в Таллине со "Спартаком" и "Северсталью".