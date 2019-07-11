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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Мутко удовлетворен решением CAS по апелляции на отстранение от участия в ОИ

5 декабря 2017 года исполком МОК пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном ТАСС пресс-службой Мутко.

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В четверг CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

"Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - сказал Мутко.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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