Мутко удовлетворен решением CAS по апелляции на отстранение от участия в ОИ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном ТАСС пресс-службой Мутко.

В четверг CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

"Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - сказал Мутко.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.