Дума ввела штрафы за нелегальную торговлю билетами на матчи ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение административных санкций за махинации с билетами на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Речь идет об ответственности за реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций). Фактически вводимые нормы полностью аналогичны тем, что применялись во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В соответствии с принятым законом граждан за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток либо штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц за данное правонарушение составят от полумиллиона до одного миллиона рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата Европы или документов, дающих право на их получение, установлена более высокая административная ответственность (как за правонарушение, "обладающее большей степенью общественной опасности"). Штрафы для граждан, согласно закону, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут наказываться штрафом в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на период до 90 суток.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея европейского первенства пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.