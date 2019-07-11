КХЛ считает нецелесообразным перевод "Авангарда" в Западную конференцию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не рассматривает вопрос перевода омского "Авангарда", который проводит свои домашние матчи в подмосковной Балашихе, в Западную конференцию. Об этом на официальной презентации календаря КХЛ в четверг сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Перед началом прошлого сезона при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

"Вопрос перевода "Авангарда" в Западную конференцию не ставится, и клуб не хочет. Представьте, мы сейчас переведем "Авангард" в Западную конференцию, в Омске к 2023 году построится новая арена и придется запускать обратный процесс. Мы считаем это нецелесообразным, тогда получится, что клуб получит название "Авангард" (Балашиха), это может убить надежды болельщиков на то, что клуб вернется домой", - пояснил Кобылянский.

Реконструкция арены в Омске начнется в начале 2020 года. Молодежный чемпионат мира - 2023 состоится в Новосибирске. Планируется, что часть матчей турнира примет Омск.