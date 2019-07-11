ФК "Спартак" разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в "Лужниках"

ТАСС, 11 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" совместно с болельщиками принял решение разместить специальный знак на игровой форме в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе "Лужники" 20 октября 1982 года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Носить футболку с таким знаком - особая ответственность, - заявил капитан "Спартака" Георгий Джикия. - Пока о людях помнят, они живы".

"И болельщики, и футболисты - все, кто имеет отношение к "Спартаку", - помнят об этой трагедии, забывать о ней нельзя", - добавил вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между "Спартаком" и голландским "Харлемом" (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек.

В 1992 году к десятилетию трагедии у западной трибуны стадиона "Лужники" был установлен памятник "Погибшим на стадионах мира". В 2017 году руководство "Спартака" приняло решение установить на стадионе клуба - "Открытие-Арене" - мемориальную табличку.