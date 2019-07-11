Спортивный юрист считает, что решение исполкома МОК в отношении Мутко было незаконным

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве было принято незаконно. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев, член команды юристов, представлявших интересы Мутко в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Решение об отстранении было принято на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система. 11 июля CAS удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

"Решение, принятое исполкомом МОК, по крайней мере в части Виталия Леонтьевича Мутко, было принято незаконно и не имело правового обоснования. Все подробно изложено в решении. Вся команда юристов, мы все очень рады - это было одно из самых больших и комплексных дел", - рассказал Пацев.

"Бывает, что некоторые дела сложны с фактической, однако просты с правовой, или наоборот, но это дело было сложным со всех сторон - полтора года как юристы со стороны Виталия Леонтьевича, так и юристы со стороны МОК работали в ежедневном режиме", - сообщил юрист.

На вопрос ТАСС, сможет ли теперь Мутко посещать Олимпийские игры, адвокат сообщил: "Решение о временном запрете на посещение отменено полностью, вопрос - захочет он туда ехать или нет, есть ли у него такая необходимость. Думаю, об этом надо спросить у Виталия Леонтьевича, сейчас он очень занятой человек, и зачастую вопросы, которые ему приходится решать, касаются жизней людей".