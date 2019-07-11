Поздняков: ОКР с уважением относится к решению CAS по апелляции Мутко

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) с уважением относится к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом ТАСС в четверг заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В четверг стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

"ОКР с уважением относится к решению международного арбитража по апелляции Мутко", - заявил Поздняков.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.