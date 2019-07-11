Команда из Китая станет восьмым участником Женской хоккейной лиги сезона-2019/20

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Команда из Китая пополнит состав участников Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) с сезона-2019/20. Об этом журналистам сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Китайский клуб "Куньлунь" является участником КХЛ с 2016 года. В прошлом сезоне в составе ЖХЛ было семь команд. Ранее женская команда из Китая выступала в Канадская женской хоккейной лиге (CWHL). Она базируется в Шэньчжене и выступает на 18-тысячной арене, где шесть матчей предстоящего регулярного чемпионата КХЛ проведет "Куньлунь".

"Женская команда из Китая со следующего сезона станет восьмым участником ЖХЛ", - сообщил Кобылянский.

ЖХЛ была основана в 2015 году. Действующим чемпионом является команда "Агидель" из Уфы.